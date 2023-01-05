شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: تنفيذ 8 محاور بالصعيد والعمل فى 14.. وسوهاج تحظى بـ2656 مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من تنفيذ 8 محاور بصعيد مصر من أصل 22 محور تستهدف الدولة تنفيذهم لخدمة محافظات الوجه القبلى، ويجرى حاليا تنفيذ 14 محور آخرين.

عن المحاور المنفذة عددهم رئيس الوزراء بالقول: "المحاور هى، محور المستشار عدلى منصور، بنى مزار، سمالوط، ديروط، جرجا، قوص، كلابشة، ومحور طما"، مضيفا: "هناك محاور تحت التنفيذ، هى بديل خزان أسوان، دراو، الفشن، أبو تيج، شمال الأقصر، منفلوط، وغيرها من المحاور التى وجه الرئيس السيسى أن يكون لها الأولوية الأولى فى الانتهاء سواء خلال هذا العام أو العام المقبل".

وتحدث رئيس الحكومة عن مجال السكة الحديد، موضحا: "كان محور مهم جدا وتم تطوير كامل لخدمات السكة الحديد فى محافظة سوهاج، من خلال تطوير 12 محطة سكة حديد بحوالى 54 مليون جنيه، وكذلك 37 مزلقان تم تطويرهم بالكامل، بخلاف المشروع القومى لكهربة الإشارات وتحويل المنظومة بالكامل إلى إلكترونية وليست يدوية".

وفيما يتعلق بمشروع حياة كريمة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي: "يعد مشروع القرن فى مصر، ونصيب سوهاج فيه نصيب الأسد، ومن إجمالى 52 مركزا بالمبادرة، هناك 7 مراكز فى سوهاج، أى حوالى 13% من إجمالى مراكز المرحلة الأولى يتم تنفيذها فى سوهاج بواقع 181 قرية، وسوف يستفيد من المرحلة الأولى حوالى 2.53 مليون مواطن من إجمالى 18 مليون مواطن بالمرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة"، مؤكدا أن محافظة سوهاج تحظى بعدد مشروعات 2656 بتكلفة 36.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات جرى تنفيذها بالمرحلة التمهيدية لحياة كريمة بواقع 115 مشروعا وبتكلفة 330 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات حياة كريمة تُحدث نقلة حقيقية لتوفير كل الخدمات التى يطمح إليها المواطن المصرى، وجرى تنفيذ 150 مكتب بريد على مستوى محافظة سوهاج، و181 مشروع صرف صحى إضافة إلى 8 محطات معالجة جديدة يتم إنشائها بالكامل، إضافة إلى تنفيذ 37 مشروعا وجارى تنفيذ 144 مشروع بمياه الشرب والصرف الصحى وو18 محطة تنقية جديدة، و14 مشروع بالرى وتبطين الترع وجارى تنفيذ 96 مشروعا آخرين، كما جرى منح قروض لمشروعات صغيرة بإجمالى قيمة 1.1 مليار جنيه وهو ما وفر 77 ألف فرصة عمل مباشرة للأهالى، وبخلاف فرص العمل غير المباشرة فى تلك المشروعات.

شهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتى ساعدت فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

نجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية فى ضخ استثمارات كبيرة فى قطاعات البنية الأساسية التى ترتبط باحتياجات ملحة لدى المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالى استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعًا منتهيًا وجاريًا.

تم الانتهاء من وتشغيل عدد 387 مشروعًا فى صعيد مصر فى قطاعات البنية الأساسية من اجمالى استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار و867،704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحى والطرق والنقل، مياه الشرب الكهرباء والانارة تحسين البيئة، التطوير الحضرى، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج قرابة 5،8 مليون مواطن فى محافظات الصعيد المستهدفة.