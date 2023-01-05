شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الصعيد عانى عقودا من الإهمال.. والرئيس السيسى وضعه على رأس العمل الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصعيد كان مهمل لعقود كثيرة جدا، لذلك حرصت الحكومة المصرية على توفير الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تحسين جودة النظام التعليمي والانتهاء من مشكلة السكن غير الآمن، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الإسكان والمرافق وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة للشباب، وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي.

أضاف مدبولي، في كلمته على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، أن الرئيس السيسي حرص على توجيه الحكومة حتى يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، لهذا وصل حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار الـ7 سنوات الماضية 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليون جنيه سيتم استثمارهم على مستوى الجمهورية.

وأكمل رئيس الوزراء: "الاستثمارات بالصعيد انعكس في حجم المشروعات الهائل في كل المجالات، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية وخلق فرص عمل للشباب في المحافظات، وإذا ركزنا على محافظة سوهاج، فوصل حجم الاستثمارات المنفذة والجارية إنهائها اعتبارا من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، تجاوز 102 مليار جنيه في 6 محاور رئيسية هي "المجمعات الصناعية، النقل والمواصلات، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية ومشروع حياة كريمة".

شهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

نجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعاً منتهياً وجارياً.

تم الانتهاء من وتشغيل عدد 387 مشروعاً في صعيد مصر في قطاعات البنية الأساسية من اجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار و867،704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب الكهرباء والانارة تحسين البيئة، التطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج قرابة 5،8 مليون مواطن في محافظات الصعيد المستهدفة.