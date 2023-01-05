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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يزور قرية أم دومة ومشروعات قومية عملاقة فى سوهاج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال الرئيس خلال لقاءه بأهالي قرية أم دومة: "سعيد إن أنا أشوفكم ..كل سنة وانتم طيبين .. الصعايدة جدعان بجد أهل عزة وأهل كرم وأهل شهامة ومروءة وزيادة شوية".
أشكر المتطوعين فى مشروع حياة كريمة بسوهاج
دى أول مرحلة ولسه المشوار فيه تانية وتالتة
عهدنا مع الناس فى ريف مصر كله إننا نعمل 3 مراحل
كل متطوع وكل اللى بيشتغل معاهم بوجّه له الشكر والتحية
بتعملوا حاجة جميلة قوى لبلدنا وأهلنا اللى ما كانش عندهم أمل قبل كده
إن شاء الله بيكم وبفضل الله نخلّص مراحل حياة كريمة