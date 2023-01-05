شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يزور قرية أم دومة ومشروعات قومية عملاقة فى سوهاج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الرئيس خلال لقاءه بأهالي قرية أم دومة: "سعيد إن أنا أشوفكم ..كل سنة وانتم طيبين .. الصعايدة جدعان بجد أهل عزة وأهل كرم وأهل شهامة ومروءة وزيادة شوية".