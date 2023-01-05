شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لـ"البابا تواضروس": أعيادنا الدينية رمز للحب والتسامح والترابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -اليوم - يرافقه المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الجليلة التى تذكرنا بمولد السيد المسيح، مؤكدًا أن أعيادنا الدينية رمزاً للحب والتسامح والترابط بين أبناء الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين ودليل على وحدتنا الوطنية، داعياً الله عز وجل أن يرعى وحدتنا ويديم ألفتنا وأن يحفظ الله وطننا الغالى مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب البابا تواضروس عن خالص امتنانه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المُرافق بهذه الزيارة الكريمة التى تُعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء وطننا الحبيب.