شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ربع سكان محافظة سوهاج يحصلون على الدعم النقدى "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن محافظة سوهاج كانت دائما تعد من المحافظات التي تصل فيها معدلات الفقر إلى أعلى المستويات، فكان هناك تركيز من الحكومة ووزارة التضامن لتقديم الخدمات لهذه المحافظة وانعكس ذلك من خلال المبادرات الاجتماعية والصحية فكانت المحافظة لها نصيب الأسد لهذه المبادرات.

وأضاف رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج بحضور الرئيس السيسي، أن الدعم النقدى "برنامج تكافل وكرامة" وصل منذ يناير 2015 إلى 11.5 مليار جنيه قدمت لنحو 324.5 ألف أسرة في سوهاج، معلقا بالقول: "هذا الرقم بنتكلم على أكثر من ربع الأسر في محافظة سوهاج"، بخلاف تقديم الخدمات لذوى الإعاقة وتقديم القروض الصغيرة والتي وصلت إلى 212 مليون جنيه".

واستعرض رئيس الوزراء بعض الجهود التي بذلت في المحافظة خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى إنشاء مجمعات صناعية ورفع كفاءة البنية التحتية خاصة في غرب جرجا، فضلا عن إنشاء 178 وحدة صناعية بتكلفة مليار جنيه لتوفير 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سوهاج على أعلى مستوى.

وأوضح رئيس الوزراء، أن جهاز المشروعات الصغيرة كان له إسهامات مهمة بتوفير 2.4 مليار جنيه في صورة قروض استفاد منها 117 مشروع من أبناء المحافظة، فضلا عن مشروعات متناهية الصغر، بخلاف منح أخرى وصلت 230 مليون جنيه في التدريب والبنية الأساسية، لرفع مستوى المعيشة من خلال توفير السكن والنقل والمواصلات.

وتابع أن محافظة سوهاج كان لها نصيب كبير في وحدات الإسكان، حيث تم توفير 23 ألف وحدة إسكان بمختلف المستويات بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار جنيه منها مشروع منطقة الدريسة والسماكين، والتي كانت تقع على نهر النيل ويقطنها أهالينا البسطاء في حرفة الصيد والمهن البسيطة، فتدخلت الدولة وأزالت المنطقة وأعادت تخطيطها وبناءها مرة أخرى، ليعود إليها الأهالي وتم توفير 4940 وحدة سكن بديل بدلا من المساكن غير الآمنة.