شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن ووزيرة التنمية بالأردن توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و وفاء سعيد بني مصطفي وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية ملحق لمذكرة التفاهم حول التعاون المشترك فى مجال الشئون الاجتماعية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 27 يوليو عام 2017، وذلك على هامش فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية بقصر القبة.

ومن المقرر أن يتم تبادل الخبرات والتجارب وأحدث المعلومات والدراسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط والزيارات والاجتماعات الثنائية والأنشطة وورش العمل المشتركة ذات الصلة في مجالات الحضانات المنزلية والمؤسسية" الأسرة والطفولة" وبرامج الاحتضان والرعاية البديلة للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وبرامج بدائل الأيواء للأشخاص ذوي الإعاقة والتدخل المبكر.

وكان السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحا اليوم الخميس، المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزراء الشئون الاجتماعية لدول الأردن،الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، اليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوي من المملكة العربية السعودية، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة عربية تمثل دول "السعودية - الإمارات – قطر- الكويت- لبنان- جيبوتي- المغرب – فلسطين- اليمن- موريتانيا- البحرين"، فضلا عن المندوبين الدائمين لدي جامعة الدول العربية، وبعض الفنانين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة حتي ١١ يناير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة ١٠ صباحا حتي ١٠ مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي موقع um-in.com والموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وحسابات وزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.



المعرض العربى للأسر المنتجة