شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة هيئة الرعاية الصحية لدعم صحة الرجل «صحتك ثروتك» بمحافظة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق فعاليات حملتها لدعم صحة الرجل، تحت عنوان «صحتك ثروتك.. انزل واطمن» بمحافظة الأقصر، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة فى إقليم جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن فعاليات حملة «صحتك ثروتك»، التى أطلقتها الهيئة تستمر فعالياتها حتى نهاية يناير الجارى، بهدف التوعية والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وتابع بيان الهيئة، تُعد حملة صحتك ثروتك أول حملة لدعم صحة الرجل فى مصر، حيث يتم خلال الحملة الكشف المبكر عن الإصابة لدى الرجال فى المرحلة العمرية من 50 وحتى 70عامًا، وذلك بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال إجراء تحليل PSA فى الدم، بالمجان، للاطمئنان على صحة المفحوصين، وإحالة من تثبت لديه أى إصابة إلى أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لاتخاذ اللازم طبيًا.

واستكمل البيان، تجوب الحملة مختلف أنحاء محافظة الأقصر، من خلال عيادات متنقلة، وتتواجد فى نطاق المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتستهدف حملة «صحتك ثروتك.. انزل واطمن» المصالح والهيئات الحكومية والمناطق العامة الأكثر ارتيادًا بالمحافظة، إضافة إلى الساحات الدينية والكنائس فى كافة مناحى محافظة الأقصر.

وأكدت الهيئة فى بيانها، أن الاهتمام بصحة الرجل، لايقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، مشيرة إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة الطبية العالمية.

فيما تهدف الحملات التى تطلقها الهيئة بشكل عام إلى الكشف المبكر والتقصى المجتمعى للأمراض، وذلك من خلال الفحوصات المُبكرة لاكتشاف الأمراض، ويضمن تقديم خدمات صحية وفقًا لمؤشرات من أرض الواقع، وطبقًا لمعايير الجودة العالمية.