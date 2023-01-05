شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات و300 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعاييرالجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه في نطاق محافظة سوهاج ارتفع عدد المشتركين من 1,2 مليون مشترك إلى 1,7 مليون مشترك بنسبة تطور 37%، وارتفع الحمل الأقصى من 629 ميجاوات إلى 818 ميجا وات بنسبة تطور 30%.

وأضاف شاكر، أنه من أجل مجابهة الزيادة فى عدد المشتركين وزيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية اتخذت الدولة عدة محاور لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بتنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بالإضافة لمشروعات منفذة للغير بنطاق محافظة سوهاج بقطاع توزيع كهرباء سوهاج بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى تاريخه بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 3,3 مليار جنيه على النحو التالى :

الخطة الطموحة:

تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء سوهاج لتطويـر الشـبـكات من يوليو 2017 بتكلفة وقدرها 1,3 مليار جنيه.

الخطة الاستثمارية (الذاتية) للقطاع:

بلغ قيمة ما تم تنفيذه للخطة الذاتية من يوليو 2014 حوالى 500 مليون جنيه.

ومن المستهدف خلال العام المالي 2022/2023 تنفيذ الخطة بمبلغ يصل الى حوالى 100 مليون جنيه (تم التنفيذ بنسبة 68%حتى الآن)

خطة إحلال الهوائيات الي كابلات أرضية:

ما تم تنفيذه بخطة إحلال الهوائيات الجهد المتوسط بكابلات ارضية خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى تاريخة عدد 149 عملية بإجمالي اطوال كابلات 45.304 كم بلغ قيمة 45 مليون جنيه.

ومن المستهدف خلال العام المالي 2022/2023 تنفيذ عدد 23 عملية بإجمالي اطوال كابلات 10.3كم وبمبلغ 20 مليون جنيه. (تم تنفيذ عدد 3 عمليات بإجمالي أطوال كابلات 1.405 كم)

المشروعات (المنفذة للغير):

قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري ..... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن ، والمشروعات المنفذة للغير خلال الفترة بلغت 1,5 مليار جنيه.

مكونات الشبكة:

-وارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى تاريخه وبلغت:

-75مـوزع الجهد المتوسط من 31 موزع لتصبح بزيادة قدرها 142%

-3415 كم خطوط هوائية جهد متوسط من 3283 كم بزيادة قدرها 4%

-3902 كم كابـلات جهــد مـتـوسـط من 1720 كم لتصبح بزيادة قدرها 126%

-8992مـحول تـوزيع من 7069 محول لتصبح بنسبة زيادة 27%

-وبلغت سعات المحولات 2787 م.ف.أ. من 1575 م.ف.أ. لتصبح بنسبة زيادة 77%

-17712 كم خطوط هوائية جهد منخفض من 12547 كم بنسبة زيادة 41%

-كم 1448كابـلات جهــد منـخفض من 456 كم لتصبح بنسبة زيادة 217%

أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين ، و في مجال خدمة العملاء تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مدني لعدد (17) وتطوير نظم وبرامج لعدد (15) مركز خدمة عملاء من أجمالي عدد (19) مركز و تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية.

وتسعى الشركة جاهدة للتيسير على المواطنين من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها ، وتوفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

ويستهدف مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى تطوير شبكات الكهرباء لعدد (193) قرية لعدد (7) مراكز وذلك لخدمة عدد (685516) مشترك وهم (المراغة – طما – ساقلتة – المنشاة والعسيرات – جرجا – البلينا – دار السلام). تم البدء في التنفيذ لعدد (111) قرية

وبلغت الكميات المستهدفة بالمشروع عدد (4) موزعات، عدد (2649) كشك، عدد (2649) محول، عدد (245) وحدة ربط حلقي، عدد (1372) عامود هيكلي، عدد (820) طن موصلات جهد متوسط، عدد (1660) كم كابلات متوسط، عدد (34661) عامود جهد منخفض/ عدد (5751) كم موصلات جهد منخفض، عدد (338) كم كابلات منخفض

كما تم الانتهاء من دراسة تطوير عدد (42) قرية بعدد (2) مركز وهم طهطا واخميم للتنفيذ بالمرحلة الثانية للمشروع لخدمة عدد (260 الف) مشترك