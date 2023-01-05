- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الصحة توضح أنواع الأنفلونزا الموسمية.. وتؤكد: المصل متوفر والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الوزارة من خلال منشور توعوى، تتفرع فيروسات الإنفلوانزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلوانزا الأخطر إذ أنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.
وأضافت: تنقسم فيروسات الانفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس أنماط فرعية، لافتة إلى أن فيروسات الإنفلوانزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة».
وفى السايق أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على لقاح فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية معا، واللقاحان يقومان برفع المناعة لمواجهة الفيروسات وقال: ننصح بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية لأنه آمن وقادر على الوقاية من 4 أنواع من الفيروسات متوقع انتشارها.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: توصى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بلقاحات الأنفلونزا السنوية لكل شخص يبلغ عمرة 6 شهور فيما أكثر، وقال: التطعيم هام للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا ومن بينهم "الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف جهاز المناعة
أنواع الأنفلونزا الموسمية