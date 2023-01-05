شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الصحة توضح أنواع الأنفلونزا الموسمية.. وتؤكد: المصل متوفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجراف يوضح أنواع الإنفلونزا الموسمية، وكشفت الوزارة الأنواع موضحة أن تلقى لقاح الإنفلوانزا الموسمية يوفر حماية من كافة أنواع فيروسات الإنفلونزا.

وقالت الوزارة من خلال منشور توعوى، تتفرع فيروسات الإنفلوانزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلوانزا الأخطر إذ أنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.

وأضافت: تنقسم فيروسات الانفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس أنماط فرعية، لافتة إلى أن فيروسات الإنفلوانزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة».

وتابعت: أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا فى حالات عدوى خفيفة مشيرة إلى أن لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

وفى السايق أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على لقاح فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية معا، واللقاحان يقومان برفع المناعة لمواجهة الفيروسات وقال: ننصح بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية لأنه آمن وقادر على الوقاية من 4 أنواع من الفيروسات متوقع انتشارها.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: توصى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بلقاحات الأنفلونزا السنوية لكل شخص يبلغ عمرة 6 شهور فيما أكثر، وقال: التطعيم هام للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا ومن بينهم "الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف جهاز المناعة