تفاصيل البيان المشترك لعقيلة صالح وخالد المشرى بشأن الوثيقة الدستورية

القاهرة - سامية سيد - أكد البيان المشترك لرئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبيى، وخالد المشرى بشأن الوثيقة الدستورية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمجلس النواب المصرى بحضور المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، انه حرصا منا نحن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة على انجاز أساس دستورى توافقى للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف البيان، انه بعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة مـن قـبـل اللجنة المكلفة بإنجاز المسارالدستورى بين المجلسين فإنه تم الاتفاق على ما يلي:

قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كـل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التى تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات

وأضاف البيان لا يسعنا هنا إلا أن نتقدم رئيسى المجلسين بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبالاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستورى التى أفضت إلى هذ الاتفاق.

كما لا ننسى أن نشكر كافات الأطراف الدولية والمحليـة وعلـى رأسـها بعثة الأمم المتحـدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة فى رئيس البعثة السيد عبدالله بـاثيلى، وكافـة الـدول الصـديـقة والشقيقة التى تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها

حـفـظ الـلـه لـيـبـيـا آمـنـة مستقـرة