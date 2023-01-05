شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات جديدة بقطارات خطى القاهرة المنصورة والإسكندرية المنصورة.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدفع هيئة السكك الحديدية بعد غد، السبت، لأول مرة، بعربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة / المنصورة والإسكندرية / المنصورة، وذلك فى إطار التطوير المستمر الذى تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكة الحديد للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

وفى النقاط التالية يعرض الخليج 365 تفاصيل الخدمة الجديدة التي تشغلها السكة الحديد على خطى القاهرة المنصورة واسكندرية المنصورة، كما ينشر جداول توضح مواعيد القطارات..

يتم تشغيل قطار 3017 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( القاهرة / المنصورة ) السبت القادم، يقوم من القاهرة الساعة 14:15 ويصل المنصورة الساعة 16:25 . تشغيل قطار 3022/3021 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( المنصورة / الاسكندرية ) السبت القادم، يقوم من المنصورة الساعة 19:05 ويصل الاسكندرية الساعة 21:50 . تشغيل قطار 3020 / 3019 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( الاسكندرية / المنصورة) السبت القادم، يقوم من الاسكندرية الساعة 23:00 ويصل المنصورة الساعة 01:50 فجر اليوم التالى. تشغيل قطار 3018 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( المنصورة / القاهرة ) الأحد القادم من المنصورة الساعة 05:00 ويصل القاهرة الساعة 07:30. يتم تعديل ميعاد قطار 63 ركاب ( طنطا / المنصورة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 15:35 بدلاً من الساعة 15:20 ويصل المنصورة الساعة 17:05 بدلاً من الساعة 16:55 .



خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة



خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة



خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة



خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة