شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا و10 آلاف وفاة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث لها حول إصابات ووفيات فيروس كورونا، إن الأسبوع الممتد من 26 ديسمبر 2022 إلى 1 يناير 2023 قد شهد الإبلاغ عن أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بالفيروس إضافة إلى 10 آلاف حالة وفاة.

وأشارت المنظمة - في بيان اليوم - إلى أن هذا يمثل انخفاضا في عدد حالات الإصابة والوفيات الأسبوعية بنسبة 22 % و 12 % على التوالي.

وأضافت أنه في أخر 28 يوما من 5 ديسمبر إلى 1 يناير تم الإبلاغ عن أكثر من 14.5 مليون حالة إصابة وأكثر من 46 ألف حالة وفاة جديدة على مستوى العالم وذلك بزيادة قدرها 25 % و 21 % على التوالي مقارنة بالأيام الثمان والعشرين السابقة.

ولفتت المنظمة إلى أنه منذ بدء الجائحة وحتى 1 يناير الجاري 2023 تم الإبلاغ عن أكثر من 656 مليون حالة إصابة وأكثر من 6.6 مليون حالة وفاة على المستوى العالمي.