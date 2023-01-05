شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل عربات "ثالثة مكيفة" بخطى القاهرة /المنصورة والإسكندرية /المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة / المنصورة والاسكندرية / المنصورة، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 / 1 / 2023، حيث سيتم تشغيل قطار 3017 بعربات درجة ثالثة مكيفة (القاهرة / المنصورة ) خدمة جديدة حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:15 ويصل المنصورة الساعة 16:25 كالجدول المرفق.

كما يتم تشغيل قطار 3022/3021 بعربات درجة ثالثة مكيفة (المنصورة / الإسكندرية) خدمة جديدة حيث يقوم من المنصورة الساعة 19:05 ويصل الاسكندرية الساعة 21:50 كالجدول المرفق.

وتشغيل قطار 3020 / 3019 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( الإسكندرية / المنصورة) خدمة جديدة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 23:00 ويصل المنصورة الساعة 01:50 فجر اليوم التالى كالجدول المرفق.

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 / 1 / 2023 سوف يتم تشغيل قطار 3018 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( المنصورة / القاهرة ) خدمة جديدة حيث يقوم من المنصورة الساعة 05:00 ويصل القاهرة الساعة 07:30 كالجدول المرفق .

ويترتب على ما سبق تعديل ميعاد قطار 63 ركاب ( طنطا / المنصورة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 15:35 بدلاً من الساعة 15:20 ويصل المنصورة الساعة 17:05 بدلاً من الساعة 16:55 كالجدول المرفق .

ويأتي ذلك فى إطار التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكة الحديد للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة .