شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح يوجه الشكر لمصر رئيسا وشعبا على جهودها لإنهاء الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، بالجهود التى بذلتها القيادة المصرية لتجاوز ليبيا والليبين أزمتهم وقيادة فذة حكيمة، ووجه عقيلة صالح الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية، علي الجهود الكبيرة التي بذلوها دون كلل أو ملل، كي تتجاوز ليبيا أزمتها.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم بمجلس النواب المصري، إن قيادة مصر حكيمة وشجاعة انحازت لمصلحة الليبيين، وأوقفت التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وشجعت الليبيين علي التقارب نحو توافق ليبي، تمهيدا للذهاب الي صناديق الاقتراع واجراء انتخابات الرئاسية والبرلمانية لتجاوز أزماتهم، ودافعت بكل جهدها عن تجاوز الليبيبن لتجاوز الازمة، والعمل بكل جدية وصدق للدفاع عن سيادة ليبيبا، ووقفت ضد التدخل الاجنبى فى شئؤن ليبيا، و شجعت الليبيين على التقارب، وتبادل وجهات النظر، واحتضنت ورعت أرضها الخالد، لقاءات مختلفة بين الاطراف نحو توافق ليبيى بهدف الوصول لحلول نهائية للانقسام السياسى الذى أثر سلبا على حياة المواطن الليبى.

وأضاف عقيلة، "مصر الشقيقة تدفع باتجاه نحو احترام إرداة الليبيين فى تقرير من يحكمهم وتقدم التشجيع الدائم والمستمر على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أقرب الاوقات".

وتابع قائلا: "تواصلت مصر مع سياسيين وعسكريين دون وسطاء ومهدت بكل الكفاءات واللقاءات من اجل التوصل الى توافق ليبى المنشأ والصياغة، والهدف ينهى حالة الصراع"، مضيفا، "بالفعل قد حصل تقارب كبير بين مجلس النواب ومجلس الدولة، حيث تم الاتفاق على الاسراع فى انجاز المسار الدستورى، والعمل بما يلزم الى الوصول الى انتخابات رئاسية وبرلمانية فى أقرب وقت".

وووجه عقيلة التحية الشكر الجزيل لمصر رئاسة وشعبا وكل من يسعى للوصول بالليبيين الى حالة انهاء الصراع ودعم الاستقرار والامن فى بلادنا فى هذه المرحلة، ودعم الاتفاق الليبى.

كما وجه الشكر لعبد الله المثيلى الممثل الخاص للامين العام فى ليبيا وبعثة الامم المتحدة بليبيا الذى بعث برسالة امس لدعم الاجتماع بين المجلسين وانهاء جميع المبادرات لتحقيق توافق ليبي ليبى .

وأشار الي ان مصر استضافات اجتماعات الليبين فى وقت كان من الصعب تحقيق ذلك داخل ليبيا ، وتواصلت مع جميع السياسيين والعسكريين لانهاء حالة الصراع ، وهوما ساهم في حدوث تقارب كبير بين مجلس النواب والمجلس الاعلي للدولة.

واوضح ان جميع الليبيين يسعون بكل ما يلزم من اجراءات للوصول انتخابات رئاسية وبرلمانية ، موجها الشكر للدولة المصرية وكل من يسعي لدعم الاستقرار في ليبيا.

والتقي رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك بمجلس النواب المصري في محاولة جديدة للتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية تسمح بالمضي نحو انتخابات عامة في ليبى.