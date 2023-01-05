شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: عهدنا مع الناس فى ريف مصر نعمل المراحل الثلاث لحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للمتطوعين في مشروع حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

وقال الرئيس السيسى: "لسه المشوار.. أول مرحلة.. لسه فيه تانية وتالتة.. وعهدنا مع الناس في ريف مصر كله إن إحنا هنعمل الـ3 مراحل.. كل اللى بيتطوع وكل اللى بيعمل معاكم بوجهلوا الشكر والتحية وبقوله انتوا بتعلموا حاجة جميلة قوي لبلدنا وأهلنا اللى مكنش عندهم أمل قبل كده، وإن شاء الله بيكم وبفضل الله نخلص المراحل دى".