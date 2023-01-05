شكرا لقرائتكم خبر عن فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية يصدر تقريرا حول المنشآت الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير الصادر عن الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظة الشرقية والإسماعيلية، أنه تم المرور على العديد من المنشآت الصناعية لمراقبة كل ما يتعلق بالمخلفات الصلبة والخطرة بالمنشآت الصناعية داخل محافظة الشرقية، وتم عمل تقارير ومحاضر لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية من خلال تطبيق قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته وقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية لبيان ما إذا كان هناك مخالفات لتطبيق مـواد القـانون بشأن حماية البيئة من التلوث أو أى مخالفة أخرى تظهر عرضاً أثناء الانتقال والمعاينة.

وفيما يخص المخلفات الطبية والخطرة أكد التقرير الذى حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه تم المرور والتفتيش على عدد من المنشآت الطبية (المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية) وتم عمل محاضر من قبل شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية لوجود مخالفات وهي (عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم أكتمال السجل البيئي).

وفى مجال تقييم الأثر البيئى للمشروعات، تم ورود عدد ( 1589 ) نموذج تصنيف بيئى لمشروعات تنموية صغيرة وكبيرة نموذج ( أ- ب ) حيث تم الموافقة على عدد ( 1034 ) موافقة للانشطة البيئية المتنوعة ( خدمى – غذائى – بترولى – بنية اساسية – صحية – زراعية – محمول – غزل ونسيج - ومشروعات (حياه كريمة)، وتم رفض عدد ( 2 ) مشروع لمحطات الصرف الصحى بالحسينية ( منشاة ابو عمر – طارق بن زياد ) ، وعدد ( 553 ) مشروع تحت الدراسة للانشطة البيئية ( خدمى – غذائى – بترولى – بنية اساسية – صحية – زراعية – محمول – غزل ونسيج )، و تم المشاركة لعدد (9) جلسات تشاور لمشاريع متنوعة ( مجازر دواجن – بطاريات سائلة – تدوير وتجميع المخلفات الخطرة ) لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات البيئية قبل تنفيذها حماية للبيئة.

*تم الاشتراك مع لجنة من وزارة المالية لمعاينة المواقع المقترحة لساحات التخزين الخاصة بمبادرة وإحلال السيارات القديمة فى نطاق محافظة الاسماعيلية.

وفى مجال الإعلام والتوعية لنشر الوعى البيئى بقضايا البيئة المختلفة كتغير المناخ وتلوث الهواء والماء والتنوع البيولوجى والتنمية المستدامة وترشيد الاستهلاك، وبيان دور الفرد والمجتمع فى الحفاظ على البيئة تم تنفيذ عدد 376 ندوة توعية وعدد 225 حملة توعية وعدد 7 اجتماعات وعدد 13 ورشة عمل وعدد 7 أيام بيئية وعدد 7 حملات نظافة بالتنسيق والتعاون مع التنمية المحلية.

كما تم تنفيذ عدد 20 حملة تشجير بالاشتراك والتنسيق مع التنمية المحلية وجامعة الزقازيق ومبادرة هنجملها ومبادرة حياة كريمة والاحتفال بيوم البيئة العالمى والوطنى لعام 2022 م حيث تم زراعة عدد 10000آلاف شجرة مثمرة داخل مراكز ومدن محافظة الشرقية، كما تم الاشتراك فى تنفيذ المهرجان البيئى بجامعة الزقازيق وتنفيذ عدد ( 50 ) حوار وطنى خاص بمؤتمر تغير المناخ بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الموجودة بالمحافظة.

بالإضافة الى تنفيذ عدد ( 2 ) احتفالية بيئية بيوم البيئة الوطنى والعالمى 2022 بالتنسيق والاشتراك مع جامعة الزقازيق والتنمية المحلية والتربية والتعليم, ... وتنفيذ عدد من الأنشطة ( ندوات - ورش عمل – حملات التشجير..)، وفى مجال التدريب تم التنسيق اللازم والاشراف على تنفيذ جميع البرامج التدريبية الواردة من الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز ( 18 دورة تدريبية وورشة عمل ) للسادة العاملين بالفرع.

كما تم الاشتراك فى تنفيذ عدد من المبادرات بالتنسيق مع جهات عدة، منها مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية؛ وتنفيذ عدد من أنشطة التوعية حول موضوعات عديدة ومتابعة تشجير قرى حياة كريمة بمركز الحسينية حوالى 7000 شجرة ، وتسليم عدد 229 حاوية نظافة لمحافظتى الشرقية والاسماعيلية، و مبادرة هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة بالمناطق المحرومة بالمحافظة؛ حيث تم زراعة حوالى 3000 شجرة متنوعة داخل قرى ومدن محافظة الشرقية، وفى مجال خدمة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات السلطة المختصة بسرعة فحص شكاوى المواطنين وبالتنسيق والاشتراك مع الجهات المعنية تم فحص عدد (129) شكوى متنوعة ( مكامير فحم وشبكات محمول ومعالف وصرف صحى وشكاوى عبر البوابة الالكترونية للشكاوى ) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لعدد (105) شكوى وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية لعدد (24) شكوى وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الادارية المختصة ( الفرع – المحافظة – مجالس المدن – مديرية الطب البيطرى – موقع الشكاوى الخاص بمجلس الوزراء).