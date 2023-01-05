شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة «القطاع الخاص» ترحب بقرار سحب الحكومة مشروع قانون العمل الجديد من البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل، يعملون في نحو 4 ملايين منشأة قطاع خاص، ويستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، فهو قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.
وأشار «خليفة» إلى أنَّ فلسفة التشريعات الاجتماعية التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الإخلال بقيم العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.
وأكّد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّه يجب عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد، والحفاظ على حق صاحب العمل فى استثمارات آمنة مستقرة.