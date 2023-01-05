شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 1165 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن (مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (5 طن أرز أبيض "عينى" ، 5.066 طن "مكرونة - سكر حر - عسل أسود" ، 1.200 طن دقيق أبيض "عينى" ، 672 لتر زيت طعام) بدون مستندات معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول الأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك (محل لتجارة الأعلاف "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة) .. لتجميعه كمية قدرها (2.250 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها لإستخدامها فى إنتاج الخبز السياحى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك (مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (2 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك (مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (3 طن "أسمدة زراعية مدعمة" ومحظور تداولها قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على المدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (73) قضية بمضبوطات بلغت (296,585 طن أرز شعير "مستندى – عينى").
وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد إضطلعت الإدارة العامة بالإشتراك مع مديريتى أمن "دمياط والسويس" بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات.. أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بإجمالى مضبوطات (274108) لتر (سولار - بنزين "عينى")، وضبط مالك (مخزن لتجهيز الوجبات – بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (4.15 طن "لحوم مجمدة دواجن" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن (مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة سوهاج) .. وبحوزته كمية قدرها (3 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات "مجهول المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية).
كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (28) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4368 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).