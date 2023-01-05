شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن 235 فرصة عمل للشباب فى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، توفير 235 فرصة عمل للشباب من الجنسين في 14 شركة من شركات القطاع الخاص بمحافظة القليوبية، برواتب تبدأ من 2400 جنيه بالإضافة إلى مزايا أخرى، على مهن وتخصصات مختلفة، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون مؤهل، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 .

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن الوظائف المطلوبة هي 2 مدرس لغة إنجليزية، و2 مدرس رياضيات، و22 مندوب مبيعات، و50 عمال تفصيل وحياكة بكافة أعمالها، و87 عامل إنتاج، و20 عامل زراعى، و29 سائق، و16 عامل مخزن، يشترط أن يكون سن المتقدم لهذه الوظائف من 18 الى 50 سنة، للحاصلين على مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط أو بدون، للشباب من أبناء المحافظة .

وحددت الوزارة في بيانها، أن على الراغبين في التقدم للحصول على تلك الوظائف تقديم الأوراق المطلوبة إلى مقر مديرية القوى العاملة بالقليوبية وعنوانها: بنها - منطقة الفيلل – مجمع المصالح، ومرفق بيان بأسماء الشركات التى تقدمت بطلب للحصول على تلك الوظائف والتخصصات المطلوبة في كل شركة .

وكانت "الوزارة" قد أعلنت توفير 100 فرصة عمل للإناث فقط بمحافظة الغربية، برواتب تبدأ من 3000 جنيه بخلاف مزايا أخرى، وذلك بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، وإحدى مؤسسات التمويل التابعة لوزارة التضامن.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن الوظائف المطلوبة هى 100 منسقة ميدانية، يشترط أن يكون سن المتقدمة لهذه الوظيفة من 18 إلى 35 سنة، ويكون لديها القدرة على العمل الميدانى ( outdoor )، كما يشترط أن تكون مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها.

وأشار البيان إلى أن الوظيفة تشمل تأمين صحى واجتماعى، فضلا عن وثيقة تأمين على الحياة، وعلى الراغبات فى التقدم لهذه الوظيفة التسجيل على الرابط التالي.https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8:

وأوضحت أن المقابلات تجرى فى الساعة العاشرة صباحا فى العناوين التالية: فرع زفتى يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير، بمقر الفرع ش طريق بركة السبع – برج دريم أمام موقف طنطا، وفى فرع طنطا يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، بمقر الفرع محطة المعرض ناصية ش الرفاعى، وفرع المحلة يوم الإثنين الموافق 23 يناير بمقر الفرع 10 ش خضر من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة، وفرع قطور يوم الإثنين الموافق 30 يناير بمقر الفرع ش الجيش بجوار مسجد الزراعة برج جاد، وفرع السنطة يوم الثلاثاء 31 يناير، بمقر الفرع أول طريق الجعفرية خلف مجمع المواقف، وفرع كفر الزيات يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير بمقر الفرع ش أبو عوف متفرع من ميدان محمد نجيب برج الدكتور ابراهيم الديب.