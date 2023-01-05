شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى الإضرابات مستمرة.. توقف 80% من حركة القطارات فى بريطانيا 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد إنجلترا اليوم، الخميس، توقف شبه كامل في حركة القطارات حيث بدأ سائقي القطارات في 15 شركة إضراب يستمر 24 ساعة، وسيؤدى الاضراب من قبل أعضاء اتحاد "Aslef" الى توقف معظم خدمات الركاب في جنوب وشمال ووسط إنجلترا.

وقالت صحيفة الجارديان إن التأثير على السكك الحديد سيتجاوز تأثير الإضراب الصناعي هذا الأسبوع من قبل أعضاء RMT ومشغلي القطارات، الذين سيبدأون إضرابًا ثانيًا لمدة 48 ساعة يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يتم تشغيل 20% فقط من الخدمة.

لن يتم تشغيل قطارات على الإطلاق في عدة مناطق بينما ستتوقف خدمات السكك الحديدية الجنوبية الغربية، وستكون هناك حركة قطارات محدودة للغاية بين المدن إلى اسكتلندا وويلز بالإضافة إلى صعوبات في الوصول إلى لندن.

رفضت نقابة السائقين يوم الأربعاء ، عرضًا للأجور يقال إنه "رمزي" من قبل الحكومة ، قبل يومها السادس من الإضرابات المنسقة منذ بدء النزاع في أوائل عام 2022.

قال ميك ويلان ، الأمين العام لشركة Aslef ، إن السائقين لن يقبلوا زيادة محتملة قدرها 2000 جنيه إسترليني "بلغ التضخم هذا العام 14% ، ولم يكن لدينا زيادة في الأجور عن العامين الماضيين ، ويريدون إصلاح الصناعة بنسبة 3% - لا أعتقد أن ذلك سيحقق نجاحًا مع أعضائي "، ومن المقرر أن تجتمع قيادة أصف مع وزير السكك الحديدية هوو ميريمان يوم الاثنين.

قال ويلان إن سائقي القطارات "عوملوا بازدراء" ، مضيفًا: "لا نريد أن نكون في طوابير الإضراب ، ولا نريد أن نخسر المال ، ولا نريد أن نؤذي جمهور المسافرين ، ولكن لم نحصل على أي بديل من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والصناعة ".

وقالت وزارة النقل: "لقد سئم الركاب من إضرابات السكك الحديدية ويريدون إنهاء الاضطراب. يجب أن تتراجع النقابات عن هذا الإضراب حتى نتمكن من بدء عام 2023 من خلال إنهاء هذا النزاع المدمر ".

سيتم تشغيل حوالي 20 % من القطارات العادية المجدولة على مدار بقية الأسبوع ، مع إضراب الآلاف من أعضاء RMT لمدة 48 ساعة مرة أخرى يومي الجمعة والسبت ، مع استمرار الاضطراب حتى يوم الأحد، ولم يتم التخطيط لاي إضرابات اخري على الرغم من تصويت عدد من النقابات لتمديد الاضراب الصناعي لمدة 6 اشهر أخرى.