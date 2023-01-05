شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب رسمى بصرف حافز تطوير التعليم لمديرى المدارس الابتدائية من العام الدراسى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية والإدارات بشأن صرف حافز تطوير التعليم لمديرى ووكلاء المدارس الابتدائية، بعد موافقة وزارة المالية على إدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من حافز التطوير.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إدراج كلا من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي، 2022، 2023، على أن يتم الصرف لهم من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة للعام المالي 2022,2023 ودون تجاوزها، وذلك بناءً على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على مقترح السلطة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الصرف لمديري ووكلاء المدارس الابتدائية بداية من العام الدراسي 2022,2023 وليس بأثر رجعي، وذلك شريطة عدم المساس بالقيمة التي تحصل عليها بقية الفئات المستفيدة ودون انتقاص بها، والتأكيد على أن لا يشمل صرف هذا الحافز أية فئات بالإداريين المخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية.

ويقدم الخليج 365 فى التقرير التالى معلومات مهمة حول صرف حافز تطوير التعليم لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس:

- تم الصرف العام الماضى للمعلمين برياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى.

- تمت الموافقة على إدراج صـف دراسي جديد مع بداية كل سنة دراسية.

- هذا العام يتم الصرف لمعلمي وموجهي الصفوف الأولـى بـداية من الصف الأول لرياض الأطفـال حـتـى الصـف الخامس الابتدائى.

- إدراج كل من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ليحصلوا على حافز تطوير التعليم.

- بالنسبة للمدارس المتعددة المراحـل يتم إدراج مدير المدرسة ووكيلـي كـل مـن مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

- يتم صرف حافز التطوير بنفس فئات الاستحقاق التـي تصرف المعلمين والمـوجهين باعتبارهم مشاركين في عملية تطوير منظومة التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق.

- يكون الصرف عن الفترة التي تبدأ من 1 أكتوبر 2022 حتى 30 يونيو وذلك تحقيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل.

- تصل نسبة الاستفادة الشهرية للمعلم قرابة 900 جنيه.