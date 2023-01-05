شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ حملات لرفع مخلفات الهدم من الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة تقوم بحملة لرفع تراكمات مخلفات البناء والهدم والرتش بطول الطريق أسفل كوبرى الحضارات بمصر القديمة، ضمن الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها، تماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن حملة إزالة مخلفات البناء يشارك فيها 10 سيارات قلاب كبير و2 لودر ، وحفار وبلدوزر لإزالة المخلفات وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطن المصرى واتساقًا مع جهود الدولة، حيث تولى محافظة القاهرة اهتمامًا بالغًا بتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات بها، حيث تم وضع معالم واضحة لتطوير العشوائيات يشمل الانتهاء من تطوير المناطق الخطرة بداية العام الجديد مع العمل بالتوازي على تحسين مستوى الخدمات وتخطيط الاماكن الغير مخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة بما يحقق جودة حياة المواطن المصرى وفقا لرؤية مصر 2030.

ومحور الحضارات يحقق نقلة نوعية في الحركة المرورية في القاهرة بالإضافة إلى أنه جزء من مشروع ضخم لتطوير القاهرة التاريخية في الفسطاط، ويقع بمنطقة عين الصيرة ويضم طرق بطول 9 كيلومترات واثنين من الكبارى ، هما كوبرى عين الصيرة الذى يربط طريق سلاح سالم بالطريق الدائرى، وكوبرى صلاح الشاذلى الذى يبرط بين الكورنيش والأوتوستراد.