شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تستقبل وفد الاتحاد الوطنى للفروسية بدولة قطر والان مع تفاصيل الخبر
تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلى إستعرض خلاله الإمكانيات والمعدات التى تم توفيرها من قبل وزارة الداخلية المصرية بالمحجر البيطرى والمنشأ لتسهيل إجراءات الإستيراد والتصدير للخيول بأنواعها للأسواق العربية وتم إعتماده من الإتحاد الأوروبى كمحجر تصدير لنقل الخيول بسهولة للمشاركة فى البطولات الدولية.
كما تفقد الوفد الزائر عدد من مرافق المحجر البيطرى وإسطبلات إيواء الخيول و الميادين الرئيسية والمستشفى البيطرى والتى تضم أحدث الأجهزة الطبية ، كما تم إستعراض إمكانيات الوزارة من خيول عربية أصيلة ذات نسب عريق ترجع إلى خيول الخاصة الملكية والتى لاقت إعجاب الحاضرين.. ثم إنتقل الوفد الزائر لتفقد وادى الفروسية بمنطقة الفسطاط والذى تم إنشائه لتنمية مهارات الفروسية.
ومن جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره لتنظيم مثل تلك الفعاليات ، لما لمسوه من إمكانيات فائقة المستوى فى مجال تربية الخيول العربية النادرة والحفاظ على السلالات الأصيلة ، إستعداداً لتصدير الخيول المصرية وإقامة البطولات فى مصر وتبادل الخبرات الدولية والعربية فى هذا المجال.