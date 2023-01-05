شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التنمية المحلية تعقد 5 دورات تدريبية لـ179 من العاملين فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالى الحالى 2022/2023 فى تدريب موظفى المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية، حيث نجح المركز حتى الآن فى تنفيذ 93 دورة تدريبية فى 21 أسبوعا استفاد منها 3055 متدربًا، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى للرؤية التدريبية للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصرى، وتحقيق الكثير من الإنجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، أن الأسبوع المقبل هو الأسبوع الـ22 فى خطة تدريب سقارة، يشهد انطلاق 5 دورات تدريبية يستفيد منها 179 متدربا من جميع المحافظات،ومنها دورة دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية ويستفيد منها 28 متدربًا، لافتا إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية لها دورًا هام فى الحد من انتشار البناء العشوائى، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات من خلال التخطيط العمرانى السليم للمدن ويركز التدريب على أهم الآليات والتشريعات التى تتعلق بهذه المخططات ويستفيد بها العاملين فى إدارات التخطيط العمرانى والهندسية مما يجعلهم أكثر خبرة ومعرفة بأخر المستجدات وكيفية التعامل معها.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الأسبوع التدريبى الـ22 يتضمن تنفيذ دورة إعداد دراسات الجدوى وإدارة الأصول وخطط الصيانة ونفقات التشغيل التى ينفذها برنامج تنميه صعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى تنفيذًا للتكليف الرئاسى لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر ويستفيد منها 28 متدربا، مؤكدا استمرار مركز سقارة فى تنفيذ دورات تطوير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات تماشيًا مع توجهات الدولة فى التحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها، ويتضمن الأسبوع القادم تنفيذ دورتين تدريبتين يستفيد منهما 95 متدربا لتنمية مهارات مديرى المراكز التكنولوجية واعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات البحيرة وبورسعيد وبنى سويف والاقصر وسوهاج ومطروح والبحر الاحمر والوادى الجديد

ومن ناحية أخرى احتفل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس5/1/2023 بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى ريادة الأعمال والفرص الاستثمارية، ودورة تدريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمبادرة مشروعك، وتنمية مهارات مديرى المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات الجيزة واسوان والقليوبية، حيث احتفل مركز سقارة مساء أمس بانتهاء فعاليات دورتى إعداد دراسات الجدوى وإدارة الأصول لمديرى ومسئولى التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ودورة إعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية لفرق التنمية العمرانية على مستوى المحافظات، كما انتهت يوم الاثنين الماضى دورة تنمية مهارات مسئولى المراكز لتكنولوجية بمحافظات الشرقية والغربية والفيوم وجنوب سيناء،واستفاد من دورات الأسبوع 21 من الخطة التدريبية للمحليات 201 متدرب.