مدحت صالح يشعل حفل افتتاح المعرض العربى للأسر المنتجة بمشاركة 12 دولة

القاهرة - سامية سيد - أحى المطرب مدحت صالح والمطربة ريهام عبد الغفور احتفالية افتتاح المعرض العربى للأسر المنتجة بمشاركة 12 دولة الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 5 يناير وحتي 11 يناير الجاري، بمشاركة 12 دولة عربية.

يعد المعرض العربي للأسر المنتجة أحد الفرص الهامة التي تمكن من النهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، مشيرة إلى أن المعرض سيقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة، كما أن المعرض مفتوح مجانا للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء من بوابة رقم 1 بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي الموقع ويشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

واكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ما تتميز به منتجات الأسر المنتجة المصرية من كونها جزء أصيل من التراث وعراقة الصناعة، موضحة أن عدد مراكز الأسر المنتجة يزيد على 400 مركز و14 ألف أسرة منتجة، ويتركز جهدنا في التدريب والتأهيل وتوفير أدوات الإنتاج ، والإقراض الذي نتوسع فيه من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومن خلال صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، ولهذا نحن نفتح الإقراض الميسر حتي نحمي الأسر من الغرم أو من الإستدانة فنولي الأولوية الأولي للنساء ولكن الباب مفتوح للأسر المنتجة فنحن مع ثقافة الإنتاج، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع الأسر المنتجة عام 1964 لرعاية الأسر محدودة الدخل ومساعدتها علي زيادة دخلها، ويهدف المشروع إلى دعم الأسر محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلي أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى توسع الوزارة فى معارض "ديارنا"، حيث تم تنظيم معارض بالمطارات المصرية، وأصبح هناك معرض دائم بمطار شرم الشيخ ونمتد في الفترة القادمة لأسوان والأقصر والغردقة والقاهرة، بالإضافة إلى تنظيم المعارض بالبنوك والأندية المصرية في إطار سياسة الوزارة التوسع في تنظيم المعارض.