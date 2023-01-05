رئيس النيابة الإدارية يتقدم بالتهانى لقداسة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

وفى ذات الإطار تقدم المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، لجميع الأخوات والأخوة المسيحيين والزملاء الأجلاء من أعضاء النيابة الإدارية، والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دوماً وطناً لنا جميعاً وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012