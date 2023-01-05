شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 40 مستشفى و1457 قافلة.. كيف اهتمت الدولة بقطاع الصحة بالصعيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، من إعداد الباحثين أسماء فهمى، ومحمد صبرى، عدد من الإنجازات التى حققتها الدولة خاصة فى محافظات الصعيد، خلال الفترة الماضية، ففى قطاع الصحة، تم إنشاء وتطوير 27 مستشفى و23 مشروعا بالمستشفيات الجامعية.

كما كشف التقرير رفع كفاءة 13 مستشفى بتكلفة 42 مليار جنيه، وقد قدمت نحو 1457 قافلة طبية خدماتها لنحو 1.9 مليون مواطن، بالإضافة إلى إنشاء المركز الإقليمى لمشتقات البلازما بالمنيا، وجارى إنشاء مركزين بسوهاج والبحر الأحمر، فضلا عن الاستفادة من المبادرات الرئاسية للكشف عن فيروس سى ودعم صحة المرأة المصرية.

وتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظتى الأقصر وأسوان، كما تم تطوير 169 وحدة ومركز صحى بتكلفة 22 مليار جنيه، وتم تسجيل 2 مليون مواطن، وإجراء أكثر من 500 ألف فحص طبى.

ونجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية فى ضخ استثمارات كبيرة فى قطاعات البنية الأساسية التى ترتبط باحتياجات ملحة لدى المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالى استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعًا منتهيًا وجاريًا.

تم الانتهاء من وتشغيل عدد 387 مشروعًا فى صعيد مصر فى قطاعات البنية الأساسية من اجمالى استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار و867،704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحى والطرق والنقل، مياه الشرب الكهرباء والانارة تحسين البيئة، التطوير الحضرى، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج قرابة 5،8 مليون مواطن فى محافظات الصعيد المستهدفة.

وخصصت الدولة الدولة ضمن موازنة عام 2023/2022 نحو 3،3 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد والذى تم إطلاقه فى عام 2016 بهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة فى تلك المحافظات بلغت نحو 396 ألف فرصة عمل.