شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: بدء تلاشى فرص سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد بدء تلاشى فرص سقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية وتنحسر فقط فى السواحل الشمالية للبلاد، لأننا بالأمس شهدنا سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.

أضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى ولمياء حمدين، أن اليوم سيشهد بدء انحسار الأمطار فى السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وستكون أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة فى بعض الأماكن والأوقات.

تابعت، أن الأمطار ستمتد إلى بعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين، ومجمل أمطار اليوم لن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية على فترات متقطعة من اليوم، وباقى مناطق الجمهورية ستتلاشى من عليها فرص سقوط الأمطار وسيكون هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس نهارا، لكن تستمر درجات الحرارة فى الانخفاض الملحوظ فى الليل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.