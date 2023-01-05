شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تطلق نداء بحثيا للتقدم بمقترحات فى مجالات الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم للنداء البحثي الأول لمنحة "الصحة الواحدة"، تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الصحة والسكان؛ بهدف دعم الأبحاث والابتكارات التي تساهم في تعزيز الترابط بين القطاعات (الطبية والبيطرية والبيئية).

يهدف النداء إلى تطوير المُخرجات البحثية المُتعلقة بمجالات مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمُتوطنة، وصولاً إلى المستوى النصف صناعي بما يُساهم في تطوير الصناعة الوطنية؛ وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين صحة الإنسان والحيوان، ليكون لها عائد مباشر على منظومة رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، ويأتي هذا النداء ضمن إستراتيجية الهيئة حول أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية بالجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية وتأهيل الباحثين للحصول على مخرجات بحثية مُتميزة قابلة للتطبيق.

تتضمن شروط النداء أن تقوم الهيئة بتمويل مشروعات من فئات مُتعددة على مدار عامين، ومنها فئة تمويل تصل إلى 3 مليون جنيه مصري للمُقترحات البحثية المُقدمة من جهة بحثية واحدة، وفئة تمويل تصل الى 7 مليون جنيه مصري للمُقترحات البحثية المُقدمة من جهتين بحثيتين فأكثر.

آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية 19 فبراير 2023، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة: https://stdf.eg/web/grants/open أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على موقع (فيسبوك): https://m.facebook.com/stdf.eg/