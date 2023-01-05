شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع 850 طن مخلفات أسفل محور الحضارات وطره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة 450 نقله قلاب كبير، تقدر بـ 850 طن مخلفات وتراكمات البناء والهدم والرتش من ثلاثة أماكن يتم العمل فيها بالتوازي من أسفل كوبري متحف الحضارات بمصر القديمة، ومنطقة طره خلف معهد الشرطه بالسكة الحديد ومنطقة شارع حفني ابو جبل بحلوان، في تحديات كبيرة للهيئة والإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وتكليف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهره برفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش بكافة أرجاء القاهرة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال بعد التطوير الشامل وخطه الدوله لحياه كريمة.

وفى السياق تفقد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال رفع المخلفات والتراكمات وفتح الطريق لحل أزمة شارع حفنى أبو جبل بحي حلوان وأسفل كوبري الحضارات بمصر القديمه وحرم السكة الحديد وخلف معهد الشرطة بطره.

وأكد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن ذلك يأتى استمرارا لتنفيذ خطط الهيئة لرفع التراكمات التاريخية بكافة أرجاء القاهرة و التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وتذليل أية عقبات تحول دون توفير حياة كريمة، وتوفير الصحة والسلامة له في إطار حرص الهيئة الدائم للوصول إلى الحلول العملية علي أرض الواقع في ظل الشكاوى والمناشدات المستمرة لإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع بعد التطوير الشامل لكافه أرجاء القاهرة من خلق المحاور وطرق وكباري جديدة للمواطنين تيسر عليهم التنقل وربط مناطق القاهرة الأربعة.