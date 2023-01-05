شكرا لقرائتكم خبر عن 1223 وظيفة خالية بـ6 محافظات خلال يناير.. اعرف خطوات التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1223 وظيفة خالية جديدة كشفت عنهم وزارة القوى العاملة على مستوى 6 محافظات لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى، وذلك برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى.

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها أنه على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية أبرز فرص العمل المعلن عنها:

1- فرص عمل فى إحدى شركات التوريدت الكتابية والمكتبية بالمعادى الجديدة

- الوظائف المطلوبة

1 -2 عامل مخازن – الراتب 3500 جنيه

2- 2 سائق – رخصة ثالثة – الراتب 4000 جنيه

3- 2 مندوب توزيع – 5000 جنيه.

- الشروط

أ- مؤهل عال – متوسط

ب - خبرة أو بدون

ج - السن 20 : 35 سنة

- المزايا

أ - تأمين صحي

ب - تأمين اجتماعي

ج - مواصلات

2- فرص عمل فى إحدى الشركات الخاصة بمدينة نصر

- الوظائف المطلوبة

أ- 20 عامل نظافة

- الشروط

أ- مؤهل أو بدون

ب- السن 18 : 45 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

3- فرص عمل فى إحدى شركات الأمن والحراسة بالعباسية

- الوظائف المطلوبة

أ- 445 أمن إداري

ب- 24 مشرف أمن

- الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- يقرأ ويكتب

ج- خبرة أو بدون

د- السن 21 : 42 سنة

- المزايا

أ-الراتب 3500 : 4500 جنيه

ب- تأمين صحي

ج- تأمين اجتماعي

د- مواصلات دائرى المرج والجيزة

4- فرص عمل فى إحدى شركات الأمن والحراسة فى صلاح سالم – مدينة نصر

- الوظائف المطلوبة

أ- 300 فرد أمن

- مواقع العمل

التجمع - أكتوبر - العاشر من رمضان – الفطامية - العين السخنة – الغردقة

- الشروط

أ- مؤهل عال – فوق المتوسط – متوسط

ب- السن 18 : 50 سنة

ج- إقامة + وجبات

د- الراتب 3500 : 3750 جنيها

- المزايا

أ- تأمين صحي

ب- تأمين اجتماعي

5- فرص عمل بإحدى شركات الأمن فى مصر الجديدة

- الوظائف المطلوبة

أ- 5 مشرف استقبال – الراتب 4500 جنيه

ب- 7 مشرف موقع – خبرة عسكرية – الراتب 4500 جنيه

ج- 200 فرد أمن – الراتب 3500 : 3700 جنيه

- الشروط

أ- مؤهل عالى – متوسط

ب- خبرة أو بدون

ج- السن 21 : 50 سنة

- المزايا

أ- تأمين صحي

ب- تأمين اجتماعي

وأعلنت "الوزارة"، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للإناث فقط بمحافظة الغربية، برواتب تبدأ من 3000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، وذلك بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، وإحدى مؤسسات التمويل التابعة لوزارة التضامن.

وأشارت "الوزارة" أن للتقديم للوظائف الخالية، يشترط أن تتوفر فى المتقدمة الشروط الآتية:

- أن يكون سن المتقدمة من 18 إلى 35 سنة.

- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على العمل الميدانى (outdoor).

- أن تكون المتقدة حاصلة على مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن تكون المتقدمة للوظيفة تقيم بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها.

وأوضحت "الوزارة" أن للراغبات فى التقدم بالوظائف الخالية، التسجيل على الرابط: https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8.

وأشارت إلى أن للقبول فى الوظيفة تجرى المقابلات فى الساعة 10 صباحا فى العناوين التالية:

-فرع زفتى يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير، بمقر الفرع ش طريق بركة السبع – برج دريم أمام موقف طنطا.

-فرع طنطا يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، بمقر الفرع محطة المعرض ناصية ش الرفاعى.

-فرع المحلة يوم الإثنين الموافق 23 يناير بمقر الفرع 10 ش خضر من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة.

-فرع قطور يوم الإثنين الموافق 30 يناير بمقر الفرع ش الجيش بجوار مسجد الزراعة برج جاد.

-فرع السنطة يوم الثلاثاء 31 يناير، بمقر الفرع أول طريق الجعفرية خلف مجمع المواقف.

-فرع كفر الزيات يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير بمقر الفرع ش أبو عوف متفرع من ميدان محمد نجيب برج الدكتور ابراهيم الديب.