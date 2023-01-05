شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هارى فى كتابه: تشارلز بعد ولادتى قال لديانا "أعطيتنى قطعة غيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دوق ساسكس، الامير هارى، في سيرته الذاتية المرتقب نشرها عن العديد من القصص المثيرة المتعلقة بالعائلة الملكية البريطانية.

وذكرت صحيفة "الجارديان"، التي حصلت على نسخة من السيرة بعنوان "البديل" قبل إطلاقها في الأسواق، إحدى تلك القصص المتعلقة بالملك تشارلز وزوجته الراحلة الأميرة ديانا.

حيث روى هارى في كتابه كيف قال والده تشارلز لوالدته يوم ولادته: "رائع! لقد أعطيتني الآن وريثا وقطعة غيار، لقد انتهى عملي".

وحسب موقع روسيا اليوم، استياء هاري من كونه "احتياطيا أو بديلا" هو الموضوع الموحد لكتابه، من خلال فصول عن طفولته، وتعليمه المدرسي، ومسيرته كملك في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه الأكبر ويليام، وحياته مع ميغان والزواج وتجربة الأبوة.

ومن المرتقب أن يطرح كتاب "البديل" (Spare) في المكتبات في العاشر من يناير الجاري.

وقد رفض قصر باكنجهام التعليق على إعلان نشره، وهو عبارة عن مذكرات يحكي فيها الأمير هاري الملابسات والظروف التي جعلته يتخذ قرار التخلي عن واجباته الملكية والتوجه للولايات المتحدة.

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميجان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في مارس 2020، وقالا إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن المضايقات الإعلامية.