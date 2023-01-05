شكرا لقرائتكم خبر عن 25 خدمة تقدمها وزارة الكهرباء على المنصة الإلكترونية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تفعيل كافة خدمات الوزارة التى يبلغ عددها 25 خدمة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه، فى إطار ميكنة القطاع والتحول الرقمى تنفيذا لخطة الدولة فى هذا المجال.

وأصبح المشترك يمكنه الحصول على كل طلباته اليكترونيا بدون الحاجة إلى الذهاب لشركات توزيع الكهرباء وتنفيذ خطة الوزارة لمنع الاحتكاك بين الموظف والمشترك، حيث تم تفعيل كافة الخدمات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بعد نجاح تجربة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلالها، وفيما يلى الخدمات التى تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية:

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة. "مفعل"

2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء والدعم الفنى."مفعل"

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك."مفعل"

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف."مفعل"

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد."مفعل"

9- تغير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

17-تقديم شكوى. "مفعل"

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونيه تم إطلاقها بخدمة واحدة فى البداية وهى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، وتم الانتهاء من تفعيل ما 25 خدمة ليتمكن المواطن من الحصول على كافة الخدمات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

و أوضح حمزة، أن التعامل الإلكترونى بين المواطنين وشركات الكهرباء تشمل كافة الخدمات وليس دفع فواتير الكهرباء أو تقديم الشكاوى فقط، موضحا أن المواطن سيقوم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بتقديم طلب تركيب عداد وطلب إجراء مقايسة وسداد قيمتها أيضا إلكترونيا.