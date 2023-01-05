شكرا لقرائتكم خبر عن 100 فرصة عمل جديدة للإناث براتب يبدأ من 3000 جنيه.. اعرفى التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للإناث فقط بمحافظة الغربية، برواتب تبدأ من 3000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، وذلك بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، وإحدى مؤسسات التمويل التابعة لوزارة التضامن.

وأشارت "الوزارة" أن للتقديم للوظائف الخالية، يشترط أن تتوفر فى المتقدمة الشروط الآتية:

- أن يكون سن المتقدمة من 18 إلى 35 سنة.

- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على العمل الميدانى (outdoor).

- أن تكون المتقدة حاصلة على مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن تكون المتقدمة للوظيفة تقيم بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها.

وأوضحت "الوزارة" أن للراغبات فى التقدم بالوظائف الخالية، التسجيل على الرابط: https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8.

وأشارت إلى أن للقبول فى الوظيفة تجرى المقابلات فى الساعة 10 صباحا فى العناوين التالية:

-فرع زفتى يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير، بمقر الفرع ش طريق بركة السبع – برج دريم أمام موقف طنطا.

-فرع طنطا يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، بمقر الفرع محطة المعرض ناصية ش الرفاعى.

-فرع المحلة يوم الإثنين الموافق 23 يناير بمقر الفرع 10 ش خضر من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة.

-فرع قطور يوم الإثنين الموافق 30 يناير بمقر الفرع ش الجيش بجوار مسجد الزراعة برج جاد.

-فرع السنطة يوم الثلاثاء 31 يناير، بمقر الفرع أول طريق الجعفرية خلف مجمع المواقف.

-فرع كفر الزيات يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير بمقر الفرع ش أبو عوف متفرع من ميدان محمد نجيب برج الدكتور ابراهيم الديب.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.

وأشارت نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن "الوزارة" من خلال الإدارة العاملة للتشغيل، أن فرص العمل تتواجد فى محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، وفى التخصصات الآتية: أخصائى تمويل، ومعلمين، وخدمة عملاء، ومسئول إئتمان، ومنسقة ميدانية، وملاحظ كهرباء، وملاحظ حراريات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفى مواقع، ومشرفين استقبال، ومندوبين توزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة وتخصصات أخرى.