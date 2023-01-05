شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": أسئلة امتحانات الثانوية العامة تخاطب الفهم والتحليل والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل وضع أسئلة الثانوية العامة بشكل يخاطب الفهم والتحليل والإبداع، قائلة: "لن يكون هناك جزئيات من الامتحان تخاطب الحفظ أو التلقين حيث سيتم الابتعاد عنها".

وأكدت المصادر أهمية أن تكون الأسئلة معبرة وتقيس معرفة الطالب لمستواه الحقيقى بين زملائه، وتفرز المستويات المختلفة وأيضا لقياس ما تعلمه فعليا من مسائل ودروس وموضوعات، وحجم الاستفادة العلمية التى تحققت لدى الطالب، مضيفة أن نظام التقييم الجديد الذى تبنى وفقا له أسئلة امتحانات الثانوية العامة يستهدف أن يكون الطالب فهم كل نواتج التعلم والأهداف الخاصة بكل درس فى المنهج قبل دخول الامتحان.

وأشارت المصادر إلى أن الأسئلة تقيس مستويات عليا للتفكير وتحدد مستويات الطلاب وترتيبهم فى درجات الامتحان، متابعة: "الامتحان أصبحت تستهدف قياس ما تعلمه الطالب وليست مجرد وسيلة لتحصيل الدرجات".

وكانت الوزارة أكدت أن بنك الأسئلة يتيح الفرصة لوجود العديد من الأسئلة للمادة مع تحديد مواصفات كل سؤال من حيث مجال السؤال وناتج التعلم الذي يقيسه السؤال وكذلك المستوى المعرفى للسؤال من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكلات والإبداع، كما وجهت بالاستفادة من معلمي المواد الأساسية بالمرحلة الثانوية الذين تم تدريبهم الفترة الماضية على فنيات صياغة الأسئلة بأنواعها المختلفة على إنتاج مفردات اختبارية وإضافتها لبنك الأسئلة بعد مراجعتها من جانب خبراء المركز القومي للامتحانات.

وبالنسبة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، أكدت ضرورة أن تقيس الأسئلة القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حصول الطالب المجتهد على حقه حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.