شكرا لقرائتكم خبر عن "الأقصر" تدعم الأهالى بأول معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات من 20 لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم كبير بدأته محافظة الأقصر، للأهالى بتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، معرض السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر بوسط المدينة، والذى سيستمر طوال العام بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك فى ضوء استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على جهود ومساعي الدولة وتوجيهات الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة وذلك لضمان توفير حياة كريمة لائقة لكافة المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى توافر المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية وبالأسعار المعلنة للجمهور مشدداً على كافة المسؤولين تطبيق الشفافية و التصدى لجشع التجار بكل حزم، وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وصلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم افتتاح عدد 9 معارض على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، وعدد 2 معرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز ارمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز الزينية بشارع الوحدة المحلية، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، وعدد 2 معرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة والوحدة المحلية بالبعيرات، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، لـ"الخليج 365"، أنه بجانب تلك المعارض يوجد 20 فرع لمشروع جمعيتى، و11 منفذ أمان، و4 منافذ ثابتة الخدمة الوطنية، و7 منافذ متنقلة الخدمة الوطنية، و14 منفذ ثابت المنطقة الجنوبية، ومنفذ متنقل المنطقة الجنوبية، و5 قوافل متنقلة بدائرة المحافظة، حيث تتوافر بها جميعا كافة السلع الغذائية بالأسعار المعلنة للجمهور.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، إن خطة وزارة التموين في هذا الشأن تعمل على زيادة المعروض من كافة السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية ومشروع جمعيتي المنتشر بأرجاء المحافظة بالأسعار العادلة والمخفضة، وكذلك تنفيذ افتتاحات متتالية لمعارض «أهلاً رمضان - ضد الغلاء» ، بمدينة البياضية والقرنة وأرمنت وإسنا، وكافة أرجاء المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالأقصر، وكبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى، وتجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن ومشاركة مشروع عربيتي التابع للوزارة.



اقبال كبير من الاهالي على المعرض



الافتتاح لمعارض أهلا رمضان بمدينة الأقصر



الاقبال على معارض أهلا رمضان بالاقصر



الإقبال على معرض أهلا رمضان بالاقصر



التجار داخل معارض أهلا رمضان



المحافظ يفتتح معرض اهلا رمضان بالاقصر



بيع لحوم بأسعار مخفضة في المعارض



تجهيزات معارض أهلا رمضان بالأقصر



توفير السكر بسعر 17 جنيه للكيلو



توفير كافة السلع بمعارض أهلا رمضان



جانب من افتتاح معارض أهلا رمضان



جانب من افتتاح معرض مدينة الاقصر



جانب من الاقبال على المعرض