شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مناظرة 5 آلاف مريض بـ"فيديو كونفرانس" لاستصدار قرارات على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم مناظرة 5 آلاف و155 مريضا بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم على نفقة الدولة دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة الخاصة بالمجالس الطبية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن ذلك يأتى فى إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى توقيع الكشف الطبى على 419 ألفا و987 مواطنا من طالبى «كارت الخدمات المتكاملة»، وذلك من خلال 464 لجنة للكشف الطبى على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى الخدمة http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx يوم 14 يناير 2022.

ولفت «زيدان» إلى أن إجراءات إصدار قرار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدًا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».

وأضاف أن الموظف المختص فى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومى، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبى والأبحاث الحديثة، ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية بالقاهرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إصدار 3 ملايين و524 ألفا و809 قرارات علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليارا و516 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.