شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إنشاء مصنع اللقاحات البيطرية بطاقة 800 مليون جرعة فى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إنشاء مجمع فاكسيرا الصناعي بموقع الشركة بالمنطقة الخامسة بمدينة السادس من أكتوبر، استكمالاً لنجاح الشركة في توطين صناعة اللقاحات في مصر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تجهيز بنية تحتية ضخمة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 62 ألف متر مربع بهدف إنشاء مجمع فاكسيرا الصناعي، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للموقع العام من الأسفلت والأرضـيات وشـبكات مـكافـحة الـحريق، وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي.

وقالت إنه يتم حاليا الانتهاء مصنع اللقاحات البيطرية المنشأ على مساحة 6000 متر مربع لإنتاج لقاح إنفلونزا الطيور و7 منتجات بيطرية أخرى بطاقة إنتاجية (800 مليون جرعة/السنة في 2 وردية).

وتابعت الوزارة أنه يتم إنشاء خط تعبئة اللقاحات لإنتاج لقاح كوفيد واللقاحات الأخرى، وجار الانتهاء من تركيب وتشغيل خط التعبئة والانتهاء من تقييم منطقة التعبئة، وتـــم توريد خط التعبئة وتجهيز منطقة التعبئة طبقاً لمتطلبات التصنيع الجيد GMP بطاقة إنتاجية (300 مليون جرعة سنوياً في الوردية الواحدة).

كما تم إنشاء 8 معامل للرقابة على الإنتاج على مساحة 600 متر مربع مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج فى مراحله المختلفة: (معمل الرقابة على اللقاحات البكتيرية & معمل الرقابة على اللقاحات الفيروسية & معمل الرقابة الكيميائية & معمل دراسات الثبات & معمل الرقابة على المواد الخام & معمل اختبارات العقامة & معمل تحضير الميديا & معمل زرع الأنسجة).

وأوضحت أنه تم إنشاء مجمع التبريد المركزي اللوجيستى على مساحة 3200 متر مربع لزيادة القدرات التخزينية للقاحات فى جمهورية مصر العربية بهدف تحويل فاكسيرا لمركز إقليمي لتصدير اللقاحات للقارة الأفريقية، الطاقة الاستيعابية تخزين 150 – 200 مليون جرعة من المنتج النهائي، وكذلك تخزين المواد الخام، وتم الانتهاء من المشروع وافتتاحه في 2022/9/24.

يشار إلى تطوير المصانع القائمة بالمقر الرئيسي بالعجوزة على النحو التالى:

- ترخيص وتشغيل مصنع 60 على مساحة 710 أمتار (4 أدوار) لإنتاج لقاح كوفيد 19 (فاكسيرا – سينوفاك) بطاقة إنتاجية 6500 فيال 10 جرعات / ساعة 100 مليون جرعة سنوياً / الوردية الواحدة.

- تطوير مصنع إنتاج وتعبئة اللقاحات السائلة (مبنى 1) على مساحة 2435 مترا لإنتاج الأمصال بطاقة إنتاجية 4000 ڤيال/ساعة (7 ملايين فيال/السنة).

- تطوير مصنع إنتاج الإنسولين (مبني 2) على مساحة 1090 مترا لإنتاج مستحضر الإنسولين البشري بطاقة إنتاجية 4000 ڤيال/ساعة (7 ملايين فيال/السنة)، طاقة التجفيد 2 مليون ڤيال/السنة.