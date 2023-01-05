طفرة صناعية ضخمة.. جهود حكومية خاصة لتطوير التعليم والصحة بالصعيد (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - تهتم الدولة بتنمية محافظات الصعيد خاصة في قطاعات التعليم والصحة بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير وتنمية القطاع الصناعى من أجل توفير فرص عمل لأبناء هذه المحافظات

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع