شكرا لقرائتكم خبر عن كم عدد مرات عمل زيت الميرون فى عهد البابا تواضروس الثانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الميرون كلمة يونانية Μύρον حيث تعنى "طيب" أو "عِطر"، وتكررت فى الكتاب المقدس بعهديه أكثر من خمسة وعشرين مرة، منها 7 مرات فى سفر النشيد وثمانى مرات فى العهد الجديد.

وزيت الميرون هو الذى يُستخدم فى السر الثانى "سر التثبيت" وكان يُمارَس فى زمن الآباء الرسل بوضع الأيدى كعلامة منظورة، وصارت ممارسته فيما بعد بالمسحة بالزيت، كما قال القديس كبريانوس(3): "مَنْ اعتمد ينبغي أن يُمْسَح أيضًا، لكي يصير بواسطة المسحة ممسوحًا لله، ويأخذ نعمة المسيح".

وفى شهر فبراير من عام 2014 أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني النية لعمل الميرون المقدس فى مجلة الكرازة، وكتب التالى تحت عنوان "الميرون المقدس":-

وإعداد زيت الميرون له رحلة طويلة فى تاريخ الكنيسة، نسميها "طبخ الميرون"، وبدأت منذ وقت البابا أثناسيوس الرسولى بعدما أخذ من الأطياب المحفوظة بالكنيسة، وكانت على جسد المسيح المصلوب والتى أحضرها مارمرقس الرسول حينما جاء إلى مصر وكانت المرة الأولى التى صُنِعَ فيها الميرون المقدس فى علية مارمرقس "علية صهيون"، حيث أخذ الرسل الأطهار الحنوط التى كانت على جس الرب، وأضافوا عليها الحنوط والأطياب التي جاءت بها النسوة، واستخدم الرسل هذا الزيت فى المسحة المقدسة.

وأخذ كلٍ منهم جزءًا منه، وأضاف إليها زيت الزيتون، وبهذا يُعَتَبَر البابا أثناسيوس الرسولى أول مَنْ عمل الميرون المقدس على مستوى مسكونى لأول مرة فى مدينة الإسكندرية (عندما أوشَك الزيت الموجود في جميع كنائس العالم على النفاذ)، ومن ثم قَرَّر البابا إعداد زيت الميرون وبحضور الكنائس الأخرى لِيَتَسَلَّموا طريقة صنعه، وتم ذلك بالفعل، ثم وزَّع منه على الكنائس الأخرى من خلال مندوبيها الذين حضروا عمل الميرون معه.

وخصصت الكنيسة يوم الثلاثاء 4/4/2017م لإعداد الميرون وتوقيع الآباء المطارنة والأساقفة مع الصلوات والقراءات والألحان والقداس، ويوم الأربعاء 5/4/2017م يُخصَّص لتقديس زيت الميرون وزيت الغاليلاون مع القداس.

وصباح يوم شم النسيم 17/4/2017م تُمت إضافة الخميرة المقدسة إلى أواني الميرون الموضوعة في شرقية الهيكل، حيث يحضر قداسات الخماسين المقدسة قبل تعبئته وتوزيعه على الإيبارشيات والكنائس.

عقد قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني مساء يوم السبت 23 يناير 2021 م.(1) اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة، لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التي يجرى الترتيب لعقدها فى شهر مارس المقبل، وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة وإعداد الميرون المقدس.

وقد تم تقديس الميرون فى يومى 10-11 فبراير 2021 م.