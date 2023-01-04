شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن توفير 100 فرصة عمل للإناث برواتب تبدأ من 3000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن توفير 100 فرصة عمل للإناث فقط بمحافظة الغربية، برواتب تبدأ من 3000 جنيه بخلاف مزايا أخرى، وذلك بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، وإحدى مؤسسات التمويل التابعة لوزارة التضامن.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن الوظائف المطلوبة هى 100 منسقة ميدانية، يشترط أن يكون سن المتقدمة لهذه الوظيفة من 18 إلى 35 سنة، ويكون لديها القدرة على العمل الميدانى ( outdoor )، كما يشترط أن تكون مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها.

وأشار البيان إلى أن الوظيفة تشمل تأمين صحى واجتماعى، فضلا عن وثيقة تأمين على الحياة، وعلى الراغبات فى التقدم لهذه الوظيفة التسجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8.

وأوضحت أن المقابلات تجرى فى الساعة العاشرة صباحا فى العناوين التالية: فرع زفتى يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير، بمقر الفرع ش طريق بركة السبع – برج دريم أمام موقف طنطا، وفى فرع طنطا يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، بمقر الفرع محطة المعرض ناصية ش الرفاعى، وفرع المحلة يوم الإثنين الموافق 23 يناير بمقر الفرع 10 ش خضر من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة، وفرع قطور يوم الإثنين الموافق 30 يناير بمقر الفرع ش الجيش بجوار مسجد الزراعة برج جاد، وفرع السنطة يوم الثلاثاء 31 يناير، بمقر الفرع أول طريق الجعفرية خلف مجمع المواقف، وفرع كفر الزيات يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير بمقر الفرع ش أبو عوف متفرع من ميدان محمد نجيب برج الدكتور ابراهيم الديب.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.