شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لم يتم تسجيل أى متحورات جديدة من فيروس كورونا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين.

وقالت الصحة العالمية في بيان حول الوضع الوبائي في الصين، إن علماء من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، قدموا بيانات حول إصابات كورونا التي تم تسجيلها مؤخرا في الأراضي الصينية، وتبين أن أغلب الحالات المسجلة أصيبت بسلالة "أوميكرون" وسلالة "بي.إف 7".

وأضاف البيان أن "هذه المتغيرات معروفة وتم تسجيلها في بلدان أخرى، وفي الوقت الحالي لم يتم الإبلاغ عن أي متغير جديد من قبل مركز السيطرة على الأمراض في الصين".

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم 773 تسلسلا لإصابات كورونا من الصين إلى قاعدة بيانات المبادرة العالمية لتبادل البيانات حول جائحة كورونا، اعتبارا من يوم 3 يناير، ولم يُلاحظ أي متغير أو طفرة جديدة في بيانات التسلسل.

وتسود حالة من القلق والحذر في أرجاء العالم مما يُخشى أن يكون موجة جديدة خطرة لفيروس كورونا، لا سيما في الصين التي بدأت تتخفف من قيود كانت قد فرضتها على مدار 3 سنوات ماضية، فيما عرف بسياسة "صفر كوفيد" وهي سياسة صارمة اتبعتها الصين للقضاء على الفيروس.