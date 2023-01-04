الجيزة تقيم شادرا فى منشأة القناطر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

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القاهرة - سامية سيد - أقامت إدارة تموين منشأة القناطر بالجيزة وبالتنسيق مع مجلس المدينة، شادرا لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة، بإقامة معارض وشوادر أهلا رمضان لضبط الأسواق والمخالفين.

كما أقامت إدارة تموين كرداسة بالتنسيق مع مجلس المدينة، شادر "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز ومدينة كرداسة.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وشدد محافظ الجيزة، على مسئولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على ضرورة التنبيه على أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مُشدداً على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.



الجيزة تقيم شادرا فى أبو النمرس لتوفير السلع بأسعار مخفضة



شادر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في ابو النمرس