شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بمنتهى الشدة مع مخالفات التجار الجشعين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.



رئيس الوزراء

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعى لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارات

تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته للإسكندرية ومتابعة إجراءات الإفراج الجمركي

يعقد مدبولى اجتماعا كل يومين لمراجعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع

أفرجت الحكومة منذ أول ديسمبر الماضى عن بضائع بأكثر من 6.8 مليار دولار

مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفى للإفراج تباعا عن شحنات من كل البضائع

شدد رئيس الوزراء على تكليف الوزارات وكل الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق

التعامل بمنتهى الحسم والشدة مع أى ممارسات غير منضبطة من التجار الجشعين

من حق كل مواطن معرفة تسعيرة كل سلعة يحتاج إليها أو يشتريها من الأسواق

بدء منافذ وشوادر "أهلا رمضان" لتوفير سلع مخفضة فى المحافظات اعتبارا من اليوم

يتوالى افتتاح المعارض فى كل المحافظات وفقا لتكليفات الرئيس السيسى بتوفير السلع

مسؤولية كل وزير متابعة تطبيق قرار ترشيد الإنفاق وتقديم تقرير دورى عن أداء الخطة