شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنمية الصعيد: نعمل على توفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة لأبناء قبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هيئة تنمية الصعيد لها العديد من الصلاحيات التى جعلت لها مردود على الأرض بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" الصعيد يسير على خط التنمية خلال السنوات السابقة ويشهد طفرة حقيقة وتنمية شاملة ومستدامة".

وتساءل درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، عن المجمعات الصناعية التى تنشئها الهيئة وهل هناك مجمعات دخلت الخدمة بالفعل من عدمه، وفرص العمل التى توفرها، وهل يتم استثصدار التراخيص وكافة الإجراءات الخاصة بالعمل، وهل يتم عمل تسويق للمنتجات.

وعلق اللواء شريف أحمد صالح، رئيس الهيئة قائلا: "المجمعات الصناعية التى تقوم الهيئة بتنفيذها يكون بناء على مشاركة الأهالى وفقا لما هو متاح من فرص وحرف عمل خاصة فى مجال الصناعة والزراعة خاصة وأن الهيئة ليست وزارة؛ ومن هذا المنطلق يتم عمل المجمعات وفقا للاحتياجات والموارد المتاحة لتعظيم توفير فرص عمل والاستغلال الأمثل للموارد، ويتم عمل كافة الإجراءات والتسويق للمنتجات أيضا من احل توفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة على الأرض".

وقالت النائبة سناء السعيد:" جهاز تنمية الصعيد من الهيئات التى تفاءلوا بها وقت انشاءها، ويوجد فرق بين الحديث النظرى والتطبيق العملى، مؤكدة أن الدولة تولى اهتمام خاص بالتنمية بمحافظات الصعيد، وتساءلت على مدى تعاون الهيئة مع المؤسسات المختلفة لمعرفة معدلات الفقر فى محافظات الصعيد، وتحرك الهيئة لمواجهة ذلك، ودور الهيئة لإحداث نقلة فى المحافظات الأكثر فقرا، وأيضا احداث تنمية حقيقية على الأرض، وكذا زيادة الاستثمارات.

واضافة النائبة سناء السعيد أن محافظات الصعيد، بها أكبر معدلات للبطالة، هل يوجد للهيئة خطط واولويات لمواجهة البطالة فى محافظات الصعيد.

كما أثنت النائبة على ما تم طرحه من مشروعات لهيئة تنميو الصعيد فى محافظات الصعيد وقالت انها تنتظر التنفيذ العملى.