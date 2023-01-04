شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بمدينة حلوان، بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة حلوان، بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر عمر عاشور.

وذكر أمر إحالة المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، أن المتهم قتل عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فأعد لذلك مخططا واستدرجه إلى مسرح الجريمة، وخدعه بإحضار شىء على خلاف الحقيقة كذبا، فلما أجاب المجني عليه دعوته وما ظفر به حتى التف خلفه وطوق رقبته بحزام جلدي، ثم طعنه عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين» فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته، ولم يدر إذ مثل بجثمانه تقطيعا بأدوات وصفها تمهيدًا لإخفاء جريمته أثرًا وتخلص من أعضائه غيبًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهم سلاحا أبيض وأدوات سكين، ساطور، صاروخ كهربائي التي تستخدم في الاعتداء على المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.