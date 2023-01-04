شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة غرب جرجا الصناعية.. مشروع التنمية المحلية فى صعيد مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، واحد من أهم المشروعات التى تنفذها الحكومة بمحافظات صعيد مصر، وفى مقدمتها محافظة سوهاج، المشروع استهدف أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية، وجاءت المنطقة الصناعية بغرب جرجا ثانى المناطق التى تم تطويرها من خلال أعمال الترفيق، والتى شملت توصيل "مياه الشرب، والصرف الصحى، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعى"، بتكلفة إجمالية تبلغ 633 مليونا و223 ألف جنيه.



