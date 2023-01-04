شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: نستقى مشاعر المحبة والمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها :" يسُرنى أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهانى والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة التى نستقى منها مشاعر المحبة والمودة، ويُكرس الإحتفاء بها التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية، الذين أثبتوا أنهم عصاة على الإنكسار، أو الفناء قادرون على التنمية والبناء، عازمون على التضحية كانوا وسيظلوا دومًا لوطنهم فداء، وكـل عــام وقداستكم بخــير".

ووجه "وزير الداخلية" برقية تهنئة للأنبا/إبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها بمشاعر ملؤها الإعتزاز والتوقير لشخصكم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر، يُسعدنى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية، على الأمة المصرية بكل الخير والإزدهار والنماء، وكـل عــام وأنتــم بخــير.

وبعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للدكتور القس/ أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها :-يسعدنى فى مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية فى مصر، عن تقديرى واعتزازى راجيًا لكم جميعًا أطيب الأمنيات ودوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وكـل عــام وأنتــم بخــير.

ووجه"وزير الداخلية" برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها:- بمشاعر ملؤها التقدير والإعتزاز يطيب لى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الأخوة والأبناء، ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة التى تفيض بمعانى المحبة والسلام، ويعكس الإحتفاء بها صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر الزمان، لنؤكد ثقتنا فى عزمكم على تواصل الجهود والعطاء، لتكونوا دومًا فى طليعة الصفوف تزودون عن رفعة الوطن بكل غالٍ فى إيثار وإباء.