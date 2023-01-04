شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، فرص أمطار متفاوتة الشدة، تمتد لمناطق متفرقة من القاهرة الجديدة، وذلك تزامنا مع تأثر البلاد بمنخفض جوى يتسبب فى تساقط الأمطار على أغلب الأنحاء متفاوتة الشدة.

سقطت أمطار غزيرة على مدينة الشروق شرق القاهرة منذ لحظات، مصحوبة بتيارات هواء باردة، حيث سبق وأن قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء سيشهد استمرار تأثرنا بامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وستستمر معنا فرص سقوط الأمطار، لكن كمياتها اليوم ستكون أقل من الأمس، خاصة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب على معظم الأنحاء وأجواء غائمة على كافة الأنحاء، وتستمر فرص تساقط الأمطار على الوجه البحرى والدلتا ومدن القناه وسيناء تمتد إلى القاهرة الكبرى ومناطق متفرقة من شمال الصعيد.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس بنسبة حدوث 40%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد بنسبة حدوث 30%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدى، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.