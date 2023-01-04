شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين تفجير سيارتين مفخختين في بلدة محاس وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، الهجومين الإرهابيين المتزامنين بسيارتين مفخختين فى بلدة محاس وسط الصومال، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوى ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وأكدت مصر على تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.